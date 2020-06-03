فيديو.. شذى تطرح أحدث أغنياتها أخاف أحجي

طرح الفنانة شذى أحدث أغانيها، التي تحمل اسم أخاف أحجي، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية أخاف أحجي كلمات علي خصاف، وإخراج موسيقي علي القاسم، وإعادة توزيع حسام الدين. الدين. Advertisements يذكر أن الفنانة شذى حسون طرحت أخيرًا كليبًا بعنوان مكتفي بك، إخراج حسن غدار، والأغنية من كلمات سمر البحرينية، ألحان محمد جناحي، توزيع مروان جناحي.

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