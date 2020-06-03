فيديو.. شذى تطرح أحدث أغنياتها أخاف أحجي

طرح الفنانة شذى أحدث أغانيها، التي تحمل اسم أخاف أحجي، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وأغنية أخاف أحجي كلمات علي خصاف، وإخراج موسيقي علي القاسم، وإعادة توزيع حسامالدين.
يذكر أن الفنانة شذى حسون طرحت أخيرًا كليبًا بعنوان مكتفي بك، إخراج حسن غدار، والأغنية من كلمات سمر البحرينية، ألحان محمد جناحي، توزيع مروان جناحي.
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