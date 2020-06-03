فيديو .. انتشال التميمي يكشف عن استعدادات الدورة الـ4 من مهرجان الجونة في ظل كورونا

نشرت صفحة مهرجان الجونة الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو وكشف انتشال التميمي، مدير التنفيذي للمهرجان، عن الاستعداد للدورة الرابعة من المهرجان التي تقام فعالياته في الفترة ما بين 19 إلى 27 سبتمبر من كل عام. وتحدث انتشال التميمي عن المخططات إدارة المهرجان، للبدء في فاعليات الدورة في ظل ظروف انتشار Advertisements فيروس فيروس كورونا ، مؤكدًا بأنه عمل على إعداد العديد من الإجراءات والاحتياطات الاحترازية لسفر الجمهور والنجوم إلى المهرجان بشكل آمن، وأن هناك خطة لاستبدال الحفلات الليلية بعروض سينمائية للأفلام، والعمل علي الحضور الافتراضي للجمهور والنجوم كما أنه يرى أن المهرجان يستمر في ظل هذه الظروف بسبب ثقة المنتجين والمخرجين. يذكر أن الدورة الثالثة للمهرجان قد جذبت 740 سینمائیًا، ما بین صناع أفلام وموزعین ووكلاء مبیعات، إضافة إلى 750 مشارك معتمد من الصحافة العالمیة والإقلیمیة والمحلیة. وسُجل عدد التذاكر المحجوزة 33 ألف تذكرة، وعرض خلال مدة انعقادها 83 فیلمًا تمثل 44 دولة، وبلغت قیمة جوائز الأفلام الفائزة حوالي 220 ألف دولار أمریكي في جمیع أقسام المسابقات.

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