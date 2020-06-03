فيديو .. وفاء عامر تحث جمهورها بعدم الإساءة والسب لبعض

نشرت الفنانة وفاء عامر فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت وفاء من خلاله لتوضح عدة أمور كما وجهت بعض النصائح إلى جمهورها.

وصرحت الفنانة وفاء عامر قائلة: احترموا نفسكوا واقعدوا في البيت .. مشيرة إلى أن الوضع غير مستقر ومطالبة بعدم سحب الأدوات الطبية وموارد التموين وتخزينها، كما

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أعربت عن غضبها الشديد اتجاة الإشاعات التي تروج للنجمة القديرة رجاء الجداوي، قائلة: متستعجلوش على موت الفنانين، مؤكدة أن حياة البشر وعمرهم بين يدي الله.

يذكر أن الفنانة وفاء عامر تشارك

في بطولة مسلسل، وهو من تأليف يسري الفخراني، وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من صبري فواز، كمال أبو رية، محمد علاء، محمد حمدي، سناء عمران، محمد فتحي، طارق راتب، حسن عبد الفتاح، محمد دسوقي، ياسر علي ماهر، طارق عبد العزيز، أروى جودة، محمد العمروسي، أحمد صفوت، عبير فاروق، هبه عبد الغني، محمد التاجي، محمد عز، محمد شاهين، كندة علوش، حنان مطاوع، جميلة عوض، هاجر عفيفي، نادية رشاد، ديانا هشام، صفاء جلال، رضوى جودة.