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شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي يطمئن الجمهور على رجاء الجداوي: «حالتها تتحسن» والان مع التفاصيل
الأربعاء 3 يونيو 2020
كشف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي التطورات الصحية للنجمة رجاء الجداوي، بعد تدهور حالتها الصحية ونقلها لغرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بمدينة الإسماعيلية.
وقال "زكي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار" مع الإعلامي تامر أمين، أن رجاء الجداوي حالتها تتحسن خلال اللحظات الأخيرة لكنها مازالت متواجدة في العناية المركزة، نافيا ما يتم تداوله بشأن وفتها، موضحا بأن هذه الأخبار تؤثر على نفسيتها.
رجاء الجداوي أُصيبت بفيروس كورونا في اليوم الأخير من تصوير مسلسلها الرمضاني 2020 "لعبة النسيان" مع النجمة دينا الشربيني، وقام عدد كبير من صناع المسلسل بإجراء مسحات بعد مخالطتهم لرجاء الجداوي وجاءت نتيجة تحليلهم سلبية لفيروس كورونا.
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