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شكرا لقرائتكم خبر عن «أبعاد ومعيدين» يحقق أرقاماً قياسية والان مع التفاصيل
الأربعاء 3 يونيو 2020
حقق فيديو (أبعاد ومعيدين) الذي انتشر مؤخراً على شبكة التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد الفطر، بمشاركة مجموعة من الأطفال، رواجاً إعلامياً واسعاً، وتناولته وسائل الإعلام المحلية والعربية، كما انتشر على منصة تويتر للشركة لتصل عدد المشاهدات إلى نحو «160» ألف مشاهدة، وأكثر من «5» ملايين مشاهدة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وبيّن وافي القحطاني أن العمل يعبّر عن الفرحة والتفاؤل في ظل هذه الجائحة التي تمر بها البلاد، من منطلق المسؤولية المجتمعية ولمشاركة الوطن في التصدي لجائحة كورونا.
وأوضح القحطاني، أن هذا العمل قد جاء في فترة منع التجول، ووجوب التباعد لسلامة الناس من هذا الوباء، لذلك تم تصوير الأطفال المشاركين من خلال أولياء أمورهم في منازلهم مساهمين في التصوير، والتحضير لإخراج هذا العمل، فكان عملاً أسريًا محضًاً. من جهته أكد المخرج نايف الكرشمي أن هذا العمل تم إنتاجه في شهر رمضان.
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