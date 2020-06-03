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شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا.. «مكمّلين معاكم» والان مع التفاصيل
الأربعاء 3 يونيو 2020
في استمرارٍ لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، والتي انطلقت خلال أيام عيد الفطر تحت شعار "معيّدين معاكم"، تواصل "الهيئة العامة للترفيه" بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات" والمكتب الفني في "مجموعة MBC" برنامج الحفلات المتعاقبة التي تبثّ حصرياً عبر "شاهد VIP" لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، تحت شعار "مكمّلين معاكم".
في هذا السياق تطلّ النجمة إليسا في حفل مباشر يُبثّ حصرياً عبر منصة "شاهد VIP" مساء غدِ الخميس "4 / يونيو" تمام العاشرة ليلاً بتوقيت السعودية، لتغني تشكيلة مختارة من أغنياتها، ومنها أحدث أغنيتين لها صدرتا مؤخراً: "هنغني كمان وكمان"، و"قهوة الماضي".. إلى غيرها من الأغنيات.
ولجرعة مضاعفة من الترفيه، يُجري الإعلامي علي العلياني من "مجموعة MBC" -الذي يتولّى تقديم الحفلات- مقابلة مع إليسا قبل بدء الحفل وخلاله.
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