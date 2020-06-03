صراع المرأة والرجل يرصده «مانيكان»..

الأربعاء 3 يونيو 2020

عودة الصراعات بين المرأة والرجل، في قالب لا يخلو من الطرافة وفي أزمنة متعدّدة، ضمن الكوميديا الاجتماعية الخليجية «مانيكان»، إذ يحاول المسلسل ضمن أجواء مغايرة عمّا يحدث في التراجيديا، التأكيد على أن استمرار الحياة يكشف أهمية استمرار العلاقات بين الرجال والنساء، لأن الطرفين يكملان بعضهما بعضاً، وذلك من خلال سلسلة من الأحداث. حيث يضيء العمل على حياة ثلاثة أجيال من عائلة حظ النساء فيها سيّء في العلاقات الزوجية، بدءًا من الجدة «عزيزة» أسمهان توفيق، والأم سميرة، والأخت حميدة.. فيما تعاني «مريم» هيا عبدالسلام، ابنة سميرة من الأفكار التي نشأت عليها، وتقرّر عدم الارتباط بأحد كي تتجنب المعاناة التي مرّ بها الأسلاف. وفي سياق الأحداث، تعمل مريم في مشغل للخياطة مع زميلاتها الفتيات، وتشاء الظروف أن يتم افتتاح مقهى يعمل فيه مجموعة من الرجال في الجهة المقابلة للمشغل. من هنا يبدأ التصادم بين النساء والرجال في إطار كوميدي يتخلله بعض الأحداث الدرامية والعاطفية. يذكر أن «مانيكان»، يجمع كل من أسمهان توفيق، هبة الدري، فؤاد علي، محمد العلوي، هيا عبدالسلام، فهد باسم، علي الحسيني وغيرهم ومن تأليف مريم نصير وإخراج هيا عبدالسلام، بالتعاون مع المخرج سعود بو عبيد. ويعرض على قناة «MBC1»، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء.

