«سيوف الخشب» ديوان شعر للزيد

الأربعاء 3 يونيو 2020

صدر مؤخراً للدكتور عبدالله بن محمد الزيد مدير عام التعليم الأسبق بمنطقة مكة المكرمة المجموعة الشعرية الأولى بعنوان «سيوف الخشب» وتضم حوالي «120» نصاً شعرياً ما بين الوطنيات والوجدانيات والإخوانيات وتقع في «388» صفحة وصدرت عن دار تكوين للنشر بجدة، والمجموعة من تقديم ودراسة الناقد الأدبي الدكتور يوسف العارف الذي قال عنها «إننا أمام مجموعة شعرية تتكامل فيها الجوانب الموضوعية مع الجوانب الفنية في تشكيلات شعرية تنتمي إلى جيل المزاوجة بين المحافظة والتحديث أو التجديد لكنها إلى المحافظة أقرب من حيث عمود الشعر وموضوعاته مع التجديد في بنية القصيدة وأوزانها، فجاءت القصيدة التفعيلة بجوار القصيدة البيتية في تناغم وإحساس شاعري».



ويقول الشاعر الزيد عن ديوانه: «إنني لا أضع نفسي في مصاف الشعراء ممن ذهبت أقوالهم أمثالاً، بل أشعر بالتواضع معهم لا بالدونية، وحسبي أنني طارحت المشاعر الإنسانية في صور شعرية مباشرة بعيداً عن التخفي بدثار الرمزية».

ومن أجواء الديوان هذا النص المتعلق بجائحة كورونا التي نعيشها هذه الأيام يقول فيها:

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«هذي كورونا قد فشت

وتمددت عبر المدى

عشرات آلاف قضوا

وحصادها يعلو صدى».