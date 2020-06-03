شكرا لقرائتكم خبر عن «آل ديسمبر» على «MBC1» والان مع التفاصيل

الأربعاء 3 يونيو 2020 في أجواء محببة داخل أسرة خليجية، وفي ظل الصراعات الزوجية بين أفرادها والمواقف الطريفة عموماً، تسير أحداث الكوميديا الاجتماعية «آل ديسمبر» من كتابة بندر السعيد وعبدالله العريفان وتحت إدارة المخرج نعمان حسين، ضمن حلقات منفصلة - متصلة، تدور الأحداث حول عائلتين بدويتين هما آل ديسمبر وآل الهصمصم، اللتين تجمعهما صلة قرابة للأسرة الأولى تنحدر من روسيا. وبين الماضي والحاضر، تتلاحق القصص والمفاجآت الطريفة مع كوكبة من النجوم منهم طارق العلي، جمال الردهان، مرام البلوشي، ميس كمر وآخرون.

يُعرض مسلسل «آل ديسمبر» على «MBC1»، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة «7:30».

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