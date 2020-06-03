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شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة «إثراء» تعايد منازل الشرقية والان مع التفاصيل
الأربعاء 3 يونيو 2020
اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» احتفاله بعيد الفطر المبارك لهذا العام، تحت شعار «عيد إثراء معك في البيت» حيث نشر بهجة العيد في 32 حياً سكنياً في المنطقة الشرقية، والذي جاء بطريقة إثرائية فريدة وفي بادرة هي الأولى بالمنطقة، عبر موكب من الحافلات المكشوفة والمزينة والتي بدورها جابت أحياء ست مدن في المنطقة الشرقية وهي «الخبر والدمام والظهران والقطيف وعنك وسيهات» لتنثر معالم الفرح والبهجة على مدى أربعة أيام.
وصافحت «قافلة الفرح» المكونة من أربع حافلات، أكثر من 20 ألف منزل في أحياء المنطقة الشرقية، حيث توزعت مظاهر فرحة العيد بين الحافلات عبر عروض العرضة السعودية كأيقونة للتراث الشعبي، وأخرى تضم عددًا من المواهب السعودية في مجال العزف الموسيقي قدموا خلالها أهم المعزوفات العالمية، بينما احتضنت حافلة أخرى نماذج مزينة لحلوى العيد، فيما جسّدت الحافلة الرابعة صورة جمالية وثقافية تميز المنطقة الشرقية وهي ثقافة البحر والغوص والبحث عن مصائد اللؤلؤ، عبر عدد من البحارة وهم يصدحون بأنغام الهولو واليامال البحرية.
وتأتي فعاليات عيد «إثراء» امتدادًا لمبادرة # إثراء_ معك، التي أطلقها المركز مؤخراً تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها المملكة تحت شعار» كلنا مسؤول».
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