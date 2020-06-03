رونالدو يتغزل بابنتيه: أقع في حبهما (صورة)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة لابنتيه الصغيرتين إيفا ماريا دوس سانتوس وآلانا مارتينا دوس سانتوس عبر حسابه على موقعي تويتر وإنستغرام.

وظهرت الطفلتان وهما تلعبان وتحتضنان بعضهما البعض، فيما عبر النجم البرتغالي عن سعادته بوجودهما في حياته، وعن مدى حبه لهما.

وكتب كريستيانو رونالدو على الصورة:"أقع في الحب في كل مرة أرى هاتين الفتاتين.. بنات أبيهما"، وحظيت الصورة بتفاعل كبير بين جمهور اللاعب الذي يصل تعداده عبر حسابه على إنستغرام إلى 222 مليون متابع.

ويحرص "الدون" دائمًا على مشاركة الجمهور تفاصيل حياته العائلية مع حبيبته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز وأبنائه داخل منزلهم وخارجه، كما أنه نشط مؤخرًا خلال فترة الحجر الصحي في توثيق الأجواء مع عائلته بشكل شبه يومي.

وفي نفس السياق كانت جورجينا رودريغيز قد شاركت متابعيها الذين يبلغ عددهم 18 مليونًا بمنشور غامض على إنستغرام قبل أيام قليلة يُشير لانتظارهما طفلهما الثاني وأن جنس المولود فتاة.

ونشر موقع "أول فوتيول آب" أن جورجينا شاركت منشورا وضعت فيه رمزا تعبيريا على شكل قلب وكتبت "الطفلة فتاة"، وأرفقت بالمنشور صورة لها وذلك قبل سفرها لإيطاليا بعد قضائها ما يقرب من شهرين في جزر ماديرا بالبرتغال.

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ولم تشارك جورجينا 26 عامًا، وهي أم لطفلة تُدعى آلانا مارتينا وتبلغ من العمر عامين، أي تفاصيل أو أدلة تؤكد حملها الثاني؛ ما ترك المتابعين في حيرة كبيرة؛ إذ لم يتضح في صورها الأخيرة أي بروز في بطنها يدل على الحمل.

وفي وقت سابق نشرت جورجينا فيديو لطيفًا يجمع طفلتها آلانا مع توأمي رونالدو ماتيو وإيفا وهم في حديقة فيلتهم الفاخرة التي استأجروها بماديرا يمارسون الألعاب المختلفة، واختارت جورجينا الأغنية الأوبرالية الشهيرة O Mio Babbino Caro كخلفية للفيديو وذلك قبل أن يغادروا متجهين للمطار للعودة إلى إيطاليا مرة أخرى.

والجدير ذكره أن كريستيانو قد صرح من قبل أنه يريد أن يكون لديه 7 أطفال، حيث يتشارك الآن هو وحبيبته 4 أطفال، ثلاثة من أمهات بديلات رفض كريستيانو من قبل الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بهن، وطفلته آلانا التي أنجبها من جورجينا.

وعلى الرغم من استمرار علاقتهما بشكل جيد منذ أن بدأت في عام 2017 ومشاركتهما لتربية الأطفال، إلا أن الاثنين إلى الآن لم يعتزما الزواج لينفيا كل الشائعات والأقاويل التي تُفيد بزواجهما السري.