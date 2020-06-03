الفنانة المصرية رحمة تعلن إصابتها وأسرتها بكورونا وتستغيث (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعلنت المطربة المصرية رحمة، إصابتها وجميع أفراد أسرتها بفيروس كورونا، مؤكدًة في رسالة صوتية لها أنها وأسرتها يعانون من أعراض صعبة، لافتًة إلى أنهم جميع تحاليل الدم وأشعة الصدر في إحدى المستشفيات واتضح إصابتهم جميعًا بكورونا.

وأكدت المطربة رحمة، أنها تعالج منذ أسبوع على أن ما تعاني منه وأسرتها نزلة برد، مضيفًة أن جميع الأعراض الخاصة بفيروس كورونا أصيبوا بها وهي ارتفاع في درجة الحرارة وكحة وإصابة الجهاز الهضمي إضافة إلى عدم التذوق والشم واستمرار القيء.

وبينّت أنها بعد التحاليل والأشعة ثبت إصابتهم بكورونا، موضحًة أن الطبيب قرر لهم صرف أدوية كورونا لكنها لم تجد هذه الأدوية في المستشفى.

واستغاثت رحمة بالمسؤولين بسبب عدم صرف الأدوية في نفس اليوم لافتًة إلى أن إجراء كشف كورونا تم في اليوم التالي، وأوضحت أن أسرتها لم تستطع الذهاب لإجراء التحليل بسبب مرضهم إلا أنها ذهبت والسائق الخاص بها وظلت 4 ساعات حتى إجراء التحليل.

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ولفتت إلى أن المستشفى أبلغتهم بعدم ظهور نتيجة المسحة بعد أسبوع من إجرائها، مشيرًة إلى أنها عندما تحدثت عن صرف العلاج من كبرى الصيدليات لم تجدها إلا في صيدلية واحدة شاكيًة أن هذه الصيدلية بها ازدحام شديد.

وقالت رحمة إن رقم الخط الساخن 105 الخاص بوزارة الصحة المصرية لإرسال إسعاف أو الاستجابة للاستغاثات لم يجيبها وعندما رد عليها أحد المسؤولين أعطاها معلومات خاطئة مردفًة أن المستشفى الذي أجرت فيه التحليل لا يعمل طوال 24 ساعة كما أعلنت الوزارة وينتهي العمل في الخامسة عصرًا.

ووجهت رحمة الشكر لجميع من سألوا عنها للاطمئنان عليها لافتًة إلى أن الأعراض تزداد بشكل يومي حيث أصيبت اليوم برعشة رغم عدم إحساسها بالبرودة مع زيادة الكحة بشكل مستمر.

يُذكر أن المطربة رحمة، قررت في العام الماضي العودة للساحة الفنية مجددًا بعد غيابها الذي استمر سنوات منذ آخر ألبوم طرحته بالتعاون مع شركتي "ميلودي" و"هاي كواليتي".