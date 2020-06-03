وصلة رقص لابنة نانسي عجرم مع شاب تشعل مواقع التواصل

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 3 يونيو 2020 09:15 مساءً - ‏40 دقيقة مضت أخبار المشاهير 71 زيارة

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أشعلت ابنة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص مع شاب في عيد ميلادها.

وبحسب الفيديو ظهرت نجلة الفنانة، وهي ترتدي فستانا أخضر طويلا، وتؤدي حركات راقصة على أنغام الموسيقى مع أحد الشباب.

وتساءل متداولو الفيديو عن علاقة الشاب بنجلة الفنانة، فيما توقع البعض أنه مدربها، بينما أشاد آخرون برقة الابنة وأناقة ملابسها.

من جانبها وصفت نانسي ابنتها “ميلا” بأنها أول حب وفرحة في حياتها”، في الرسالة التي وجهتها لها عبر حسابها على إنستجرام.