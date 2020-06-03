الفنان المصري وائل منصور ينعي والده بهذه الصورة

نعى الفنان المصري وائل منصور والده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام " حيث نشر صورة وأرفقها بتعليق قال فيه : "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شئ عنده بأجل مسمى..أبي في ذمه الله.. أرجو الدعاء له".

وقد كشف وائل عن موعد الجنازة التي ستقام اليوم الاربعاء في مقابر العائلة بطريق الفيوم، بعد صلاة الظهر .

يذكر أن وائل قدم في رمضان 2019 برنامج "التجربة" وهو برنامج إنساني اجتماعي كوميدي، يُقدمه 4 مُذيعين من السعودية ولبنان والعراق ومصر، وهم سمير غانم اليامي، وعباس جعفر، ومحمد سمير ووائل منصور على شاشة "ام بي سي".