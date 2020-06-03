تلاحم الأسرة الخليجية في مواجهة المشاكل التي تواجهها في كنف عائلة مختلفة الطبائع ضمن مسلسل "جنة هلي" على MBC1

سيدة فاضلة وأم متفانية، ضحّت بالغالي والنفيس من أجل إسعاد أبنائها والدفاع عنهم، في عمل درامي يضيء على ترابط أفراد الأسرة الخليجية وتلاحمها في مواجهة الصعاب، واختلاف الأجيال والتناقض بين الانفتاح والتقليد، ضمن الدراما الخليجية "جنة هلي" للكاتبة نوف المضف والمخرج منير الزعبي وبطولة النجمة سعاد عبد الله، والذي يُعرض على MBC1.



تنطلق أحداث العمل من داخل أسرة عمران (ابراهيم الحربي) وزوجته أديبة وعلاقتهما بالأبناء والأحفاد، لاسيما تلك الأم التي واجهت مشاكل عدة لحمايتهم، كاشفاً عن التناقض في الأفكار والعقلية بين عمران الرجل المنفتح الذي تلقى تعليمه الأكاديمي في أميركا، ويمتلك آراء لا تتوافق في ظاهرها مع أفكار محيطه الاجتماعي، لاسيما زوجته المتمسكة بالآراء التقليدية وهي موجهة تربية بدنية في وزارة التربية. بعيداً عن الاختلاف الفكري بين الزوجين، وجد الرجل في أديبة حناناً عوضه فقد والدته في الطفولة، خصوصاً أنها مرنة في التعامل معه واحتوائه أيضاً، الأمر الذي عزّز نجاح العلاقة بينهما. وتتطرق الأحداث أيضاً إلى أبناء هذه العائلة وهم عبد الناصر (شهاب جوهر)، أوضاح (شيماء علي)، مشارف (شهد ياسين) وسطام (حسين المهندي)، حيث لكل منهم شخصية مختلفة عن الآخر، ودور الآباء في الحفاظ على التعاضد الأسري والتأقلم مع أفكار أولادهم وأحفادهم والتحديات التي يواجهونها.

Advertisements



الجدير بالذكر أن العمل يجمع كوكبة من نجوم الخليج منهم سعاد عبدالله، ابراهيم الحربي، انتصار الشراح، لمياء طارق، شيماء علي، ملاك، هند البلوشي، حسين المهدي، شهاب جوهر، شهد الياسين، نور، محمد الرمضان، ميثم بدر، مشاري المجيبل، رولا أبو زيد، عبد الرحمن الفهد، وبمشاركة عبد المحسن القفاص، وأمل محمد، وهو من تأليف نوف المضف وإخراج منير الزغبي.