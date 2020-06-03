نوال الزغبي تكشف عن موهبتها بحياكة الصوف وتساند هيفاء وهبي بأزمتها ضد مدير أعمالها

حلّت النجمة اللبنانية نوال الزغبي ضيفة على برنامج "ضحك ولعب وجد" الذي يقدمة الزميل محمد قيس عبر شاشة "MTV" اللبنانية يوم أمس في 3/9/2020.

مقابلة نوال نالت صدى واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها الجمهور من أقوى مقابلاتها خلال الفترة الأخيرة، وجمعت نوال في اطلالتها بالحلقة بين المزاح والجد في نفس الوقت، مع المحافظة على روح الشباب في داخلها.

سافر الجمهور مع نوال في بداية الحلقة إلى مرحلة التسعينات، حيث قدمت في الحلقة أغنيتي "حبيت يا ليل" و"لا بهمني" وعدد كبير من أغنياتها.

نوال كشفت خلال الحلقة انها قامت بحياكة الصوف في فترة الحجر المنزلي، وكانت قد جلبت شالاً أصفر معها كانت قد بدأت بحياكته وأظهرته أمام الشاشة"، لافتة في هذا السياق، إلى أن "هذه الهواية هي نوع من التأمل بالنسبة لها، كما قالت أنها تقوم بصنع الثياب لكلابها بنفسها".

وانتقدت نوال الفنانات اللواتي يتواجدن على تطبيق "تيك توك" قائلة: "لم أحب هذا التطبيق، وأنا ضدّ الفنانات اللواتي يظهرنّ عليه، لأنه يقلّل من قيمتهن، و"التيك التوك" هو لفئة العشر سنوات وأقل".

وتحدثت نوال أن "كل شيء تقوم به تمارسه بحب، والحب موجود دائماً في حياتها، لكن لا زواج قريب"، مشيرة إلى أن "تجربة الزواج كانت فاشلة، وفي حال أردت أن آخذ هذا القرار مرة جديدة أخاف أن أفشل ، وأنا أضمن نفسي ولكن لا أضمن الشريك الآخر".

وفي فقرة صديق أو لا اعتبرت نوال أن "هيفا وهبي لا صديقة ولاعدوة وأحبها كثيراً، فهي امرأة جميلة وأحب الموسيقى التي تقدمها".

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وساندت نوال هيفاء في أزمتها المالية مع مدير أعمالها السابق محمد الوزيري قائلة: "أتعاطف مع المرأة ضد الرجل وأنا مع هيفاء والله ينصرها في حال كانت على حق أم لا"..

وعن أصالة قالت: "لا صديقة ولا عدوة وهي فنانة كبيرة وصوتها فظيع، وتناولنا التبولة معا من قبل، وأصالة كانت أقوى بطلاقها مني، فأنا ابتعدت عن الساحة الفنية وهي لا".

نادين نسيب نجيم: "لا صديقة ولا عدوة ولم أتابعها على "تيك توك"، وبعض الأحيان أتابع مسلسلاتها وهي ممثلة مجتهدة وجمالها ساعدها، انما ليست الأجمل بين الممثلات بل من الأجمل، وهناك سيرين عبد النور جميلة أيضا".

وتابعت: " أرى ماغي بو غصن "قمر" وممثلة ولا علاقة للقرابة بيني وبينها، وانا أراها ممثلة بارعة في كل الأدوار".

فضل شاكر: "وفية مع أصدقائي وفضل من أجمل الأصوات العربية واحساسه "خرافي" ولا أشعر أن فضل ممكن أن يؤذي أحدا وانشالله يعود للحياة" وتابعت: "فضل انظلم بمكان ما وظلم نفسه وكل شخص تواجهه ضيقة في حياته، على أمل أن ينتهي منها".

رامي عياش: "صديق ولذيذ وقلب أبيض مثل الثلج وأحب صوته ونستشير بعضما البعض في الأغنيات".

كما شهدت الحلقة مداخلة من الفنان زياد برجي الذي كشف عن تعاونه مع نوال من خلال أغنية اعتبرتها نوال أنها ستكون قوية وهي مغرمة بها. كما كان اتصالاً من الفنان وائل كفوري في النصف الثاني من الحلقة واللذي عبر عن اعتزازه بالصداقة التي تربطه بـ نوال، وهي قالت عنه أنه حالة استثنائية في حياتها، وقدما معاً الديو الشهير "مين حبيبي أنا" والوحيد في مسيرة نوال.

كما غنت نوال خلال الحلقة "اكذب عليك" لـ وردة الجزائرية و"الأطلال" لـ أم كلثوم، اضافة الى قيامها بغنائها "الليالي" لـ نهاد فتوح" و"لك شوقة عندنا" للراحلة منى مرعشلي.

كذلك غنت نوال "القوية" وأغنية "اتحاربت" تتر مسلسل "سلطانة المعز" للممثلة المصرية غادة عبد الرازق.

يذكر أن برنامج "ضحك ولعب وجد" يقوم بتقديمه الزميل محمد قيس كمل يوم ثلاثاء الساعة 9:40 بتوقيت السعودية عبر شاشة "MTV" اللبنانية، ويستقبل فيه نجوم من لبنان في عالم الغناء والتمثيل، مع جمهور افتراضي يطلّ عبر الشاشة من خارج الستوديو.