بالصور: نجمات حملن لقب الزوجة الثانية أو الضرّة!

ارتبطت بعض نجمات العالم العربي من رجال كانوا متزوجين واختاروا هؤلاء الـنجمات كزوجة ثانية أو ضرّة إذا صحّ التعبير علماً أن كل نجمة تحب ان تكون الزوجة الأولى والأخيرة في حياة الرجل، لكن ربما الحب أو المال جعلا من نجماتنا يرتبطن برجال حملن معهم لقب الزوجة الثانية.

النجمة اللبنانية مايا دياب مثلاً أصبحت الزوجة الثانية لرجل الأعمال اللبناني عباس ناصر المقيم في أفريقيا عباس ناصر، والذي كان متزوجاً وأباً لولدين عندما تعرّف إلى مايا في إحدى السهرات، وعاشا قصة حب طويلة قبل أن ينفصل عباس عن زوجته ويرتبط رسمياً بمايا التي أنجبت منه طفلة سمّتها كاي لكنهما عادا وانفصلا.

النجمة المصرية شريهان تزوّجت من رجل الأعمال الأردني المقيم في مصر علاء الخواجة الذي كان متزوجاً من صديقتها الفنانة إسعاد يونس.

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نجمات تزوجن في الأربعين من عمرهن

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الفنانة الجزائرية أمل بشوشة تزوجت من رجل الاعمال اللبناني وليد عواضة وهو مطلق ولديه 3 أولاد.

وشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم تزوجت من متعهد الحفلات يوسف حرب في عام 2000 الذي كان متزوجاً ولديه ثلاثة أطفال ولكن زواجها لم يدم طويلاً وانفصلا.

النجمة دنيا بطمة المغربية تزوجت من مدير أعمالها محمد الترك المطلق ولديه 3 أولاد .

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