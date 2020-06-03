محمد هنيدي يرد على متابع وصفه بـ"العار" بسبب الكويت.. ومدحت العدل يتدخل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتعرض الفنان المصري محمد هنيدي، خلال الفترة الماضية للعديد من الأزمات بسبب التدوينات المفبركة المنسوبة إليه، والتي تضعه في ورطة مع جمهوره.

في هذا السياق، نشر هنيدي، عبر تويتر تغريدة مفبركة أخرى نسبت له حول الهجوم على دولة الكويت، وأنه يعتبرها المحافظة الـ19 لدولة العراق، ردا على هجوم الفتاة الكويتية ريم الشمري ضد المصريين.

وأعاد أحد النشطاء الكويتيين، نشر تغريدة هنيدي المفبركة قائلاً له :"محمد هنيدي طول عمرك اسمك تهز حتى الاخرين يكيفوا منين جايب الرجوله ياعار ؟"، ليرد الأخير بدوره كاتبا: "التويتة مفبركة ومش محتاج كل يومين انفي تويتة .. كان ممكن تدخل وتشوف حسابي".

وتفاعل الكثير من المتابعين مع توضيح هنيدي، وكان من بينهم السيناريست المصري مدحت العدل، الذي حاول الدفاع عنه قائلاً في تعليقه :"هنيدي فنان عربي ولا يمكن أن يضع نفسه في سجال عنصري بغيض بين موتورين من الجانبين الكويتي والمصري يريدون إشعال نار الفتنة بين شعبين عريقين بينهما روابط تاريخية لن يؤثر فيها تلك التغريدات المقصودة من أجل الوقيعة. دا حلمنا طول عمرنا حضن يضمنا كلنا كلنا".

وقال أحد المتابعين للشاب الكويتي :"مش أي حاجه تشوفوها تصدقوها وما تستسلموش للفتن لأن اللي ينشر الفتن ماهو إلا إنسان جاهل".

فيما قال آخر :"أعلن الفنان محمد هنيدي من خلال حسابه الرسمي ان التغريدة مفبركة، بالعقل مستحيل فنان مثل محمد هنيدي يقول مثل هالكلام".

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وقدم متابع آخر من الجمهور نصيحة:"غير صحيح الفنان محمد هنيدي، لم يكتب هذه التغريدة، ونصيحة، الحكومات تحل المشاكل الشعب خلوه بعيد، يكفي سب ولعن وطعن من الطرفين، مسلمين ماله داعي لكل هالكلام، واللي يغلط يعكس تربية اهله".

يذكر أن الفنان محمد هنيدي، كشف قبل أيام قليلة عن تطورات حالته الصحية بعد إجرائه جراحة في القلب، حيث خضع لعملية قسطرة وتركيب دعامتين منذ أيام.

وقال هنيدي في تصريحات صحفية، إنه يتمتع بصحة جيدة حاليًا، ويشعر بأنه في الحالة الطبيعية ولا يعاني من أي تعب.

وأضاف: "الجراحة تمت بنجاح والأمر ليس خطيرًا كما يظن البعض، ولكن الطبيب أمرني بعدم التحرك من المنزل، خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا".

وتابع: "الخطورة تكمن في أنني أجريت جراحة وبالتالي إذا تعرضت لا قدر الله للإصابة بالفيروس قد تسوء حالتي، لأنه من المعروف أن أصحاب أمراض القلب والضغط والسكر يتأثرون بشدة من الفيروس اللعين".