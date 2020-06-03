شقيق ياسمين عبد العزيز يكسر صمته بشأن زواجها من العوضي.. ويقاضي 4 فنانين

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم إعلان الفنان المصري أحمد العوضي والنجمة ياسمين عبدالعزيز زواجهما بشكل رسمي خلال الشهر الماضي تزامنًا مع عرض مسلسليهما في رمضان المنقضي، وهما "ونحب تاني ليه" و"الاختيار"، كان شقيق ياسمين عبدالعزيز ملتزمًا الصمت إلا أنه قرر كسره بالتعليق على هذه الزيجة.

وقال الفنان المصري الشاب وائل عبدالعزيز، في مقطع فيديو بثّه عبر فيسبوك، إن إعلان شقيقته زواجها يعد تنفيذًا لما هو مطلوب منها بأن تكون علاقتهما معلنة وبشكل يليق بها.

وأكد وائل عبدالعزيز في الفيديو الذي قام بحذفه لاحقًا أن ياسمين عبدالعزيز لها كامل الحرية في حياتها الخاصة واختياراتها، مجددًا التزامه بعدم التدخل في موضوع زواجها، كما هنأها على نجاح مسلسلها الرمضاني "ونحب تاني ليه".

وجاء في رسالة وائل عبدالعزيز نصًا: "في البداية عيد سعيد عليكم، أنا فضّلت عدم التحدث على السوشيال ميديا حتى الانتهاء من شهر رمضان .. في البداية ألف رحمة ونور عليك يا عم حسن حسني هتوحشنا جدًا".

وأردف شقيق ياسمين عبدالعزيز قائلًا: "والآن أهنئ النجمة ياسمين عبد العزيز على المسلسل، وأقولها إنك عداكى العيب وعملتي المطلوب منك وهو إن العلاقة تمشي في شكل يليق بيكي".

وتابع: "في النهاية انتي حُرة واخترتي اللي يريحك ويناسبك .. الموضوع دلوقتي مليش فيه دي حياتك الخاصة وليكي مطلق الحرية في اختيارها".

واستغل وائل عبدالعزيز إنهاء الأمر في مسألة هجومه المتكرر على شقيقته بقبوله إعلان الزواج رسميًا، بمقاضاة كل فنان تدخل في الحياة الخاصة مع شقيقته ياسمين ولجأ للهجوم عليه أو سبّه في إطار إبداء الاعتراض على ما فعله معها.

Advertisements

وأعلن وائل عبدالعزيز مقاضاته 4 فنانين للاحتفاظ بحقوقه القانونية ضد تدخلهم في الحياة الخاصة مع شقيقته مشيرًا إلى أنه بدأ الأمر بتقديم شكوى رسمية في نقابة المهن التمثيلية وذلك بعد مكالمة هاتفية جمعته بالنقيب الفنان أشرف زكي.

وقال وائل عبدالعزيز: "بعد مكالمة دارت بيني وبين السيد المحترم الأستاذ أشرف زكي قررت مسح الفيديو والتقدم بشكوى للنقابة ضد كلًا من إدوارد وريهام سعيد وعمرو عبد العزيز ومحمد محمود عبد العزيز وريم البارودي".

وأضاف: "مع الاحتفاظ بكافة حقوقي القانونية برفع دعوى ضد كلًا من إدوارد وريم البارودي وريهام سعيد وعمرو عبد العزيز وأخيرًا قناة أوربت برنامج القاهره اليوم".

facebook

وكان وائل عبدالعزيز قد تدّخل في علاقة شقيقته ياسمين عبدالعزيز بالفنان أحمد العوضي، حيث شنّ عليها هجومًا لاذعًا وفضح أسرارًا عائلية خاصة بسبب هذه العلاقة مؤكدًا أنه لن يسمح لها بهذه العلاقة، حيث قال في رسالة مطولة كان من بينها: "هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين لا من سنك وتتصوري صور مالهاش أي لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا لا ومحدش هيسمح، من إمتي واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا".

وأضاف: "من إمتي الناس بتجيب في سيرتنا!؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا .. ومع ذلك حياتك وإنتي حرة فيها، أنا هتكلم على الشق اللي يخصني، إنتي مقاطعة كل العيلة عشان تعملي اللي على مزاجك إحنا دلوقتي وعايزين نفهم العلاقه دي إيه ورايحة على فين".

وبسبب هذا الهجوم على شقيقته واعتراضه على زواجها من أحمد العوضي تدخل عدد من الفنانين للهجوم عليه بينهم إدوراد الذي وصفه بأنه مريض نفسي بينما وصف الفنان عمرو عبد العزيز حديثه عن شقيقته بأنه لا يمت بصلة للشهامة والرجولة.