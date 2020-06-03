مايا دياب تسبب ضجة بتغريدة الـ "100 وج".. هل قصدت نوال الزغبي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سببت الفنانة اللبنانية مايا دياب ضجة واسعة بين المغردين عبر موقع "تويتر" بسبب تغريدة نشرتها مساء أمس الثلاثاء خلال مشاهدتها إحدى الحلقات التلفزيونية.

وكتبت مايا عبر "تويتر"، "في شي عم بحضرو على التلفزيون هلّأ ذكرني بغنية ل حبيبي تامر حسني، من كتر الناس اللي بمية وج وحشونا الناس اللي بوجّين".

وأكد كثير من المتابعين أن دياب قصدت في تغريدتها الفنانة نوال الزغبي، حيث كتبتها في نفس توقيت عرض حلقة الزغبي في برنامج "ضحك ولعب وجد" برفقة الإعلامي محمد قيس.

وكانت مايا قد أعلنت مؤخرًا أنها لديها مشكلة مع إحدى الفنانات التي يبدأ اسمها بحرف "النون"، وحصر الجمهور هذا الحرف بين "نانسي، نجوى، ونوال"، لكنهم أشاروا إلى أن دياب على علاقة جيدة بـ كل من نانسي ونجوى على عكس علاقتها بـ نوال مما يحسم الجدل ويؤكد أن نوال هي المقصودة.

ولم تسلم مايا دياب من ردود فعل محبي نوال الزغبي الذين انتقدوها بسبب التغريدة، وكان من بين التعليقات "لازم تجيبي لنفسك الكلام"، "فيه فنانة بدها تعمل trend عا حساب وحدة تانية"، وعلق آخر "التفاعل اليوم اكثر من لما تطرح #مايا_دياب عمل جديد"..

كما تدخل الصحفي اللبناني "إيلي باسيل" أيضاً بـ تغريدة جاء فيها "تذكّري يا قلبي هالكم إسم كتير منيح وحطّيهن حلق بدينيكي: #نجوى_كرم، #نوال_الزغبي، #اليسا، #هيفاء_وهبي، و #نانسي_عجرم، شفتيهن هول الخماسي المرح، قدام عيون جمهورن وعيون الإعلام وعيون نفسِك ما زلتي "ماسكة الشاريو" وستبقين كذلك وستبقى هذه الذكرى عقدة حياتك"!!.

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وكانت نوال الزغبي قد تحديث عن الكثير من الأمور المتعلقة بحياتها خلال البرنامج، كما انتقدت الفنانات اللاتي يتواجدن على تطبيق "تيك توك" قائلة: "لم أحب هذا التطبيق، وأنا ضدّ الفنانات اللواتي يظهرن عليه، لأنه يقلّل من قيمتهن، و"التيك التوك" هو لفئة العشر سنوات وأقل".

وأضافت: "لن أنضم اليه، وفي حال تمّ عرض مبلغ مليون دولار لأنخرط به، وقتها أنظر بالموضوع".

وعلقت نوال أن "كل شيء تقوم به تمارسه بحب، والحب موجود دائماً في حياتها، لكن لا زواج قريبا"، مشيرة إلى أن "تجربة الزواج كانت فاشلة، وفي حال أردت أن آخذ هذا القرار مرة جديدة أخاف أن أفشل، وأنا أضمن نفسي ولكن لا أضمن الشريك الآخر".

في المقابل كانت مايا دياب قد طرحت منذ فترة كليب أغنيتها “أنا” عبر قناتها الرسمية في "يوتيوب" والفضائيات العربية، وهي من كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم.