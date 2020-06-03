شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو مهرجان كان السينمائى يكشفون عن مفاجأة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2020 عن الأفلام الرسمية للدورة التي تم إلغاؤها بسبب انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " ، وقد كشف بيار ليسكور رئيس مهرجان كان السينمائي، و تييري فريمو المندوب العام ، الاختيار الرسمي لأفلام مهرجان كان السينمائي .

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المفاجأة التى أعلن عنها القائمون على المهرجان أن بعض الأفلام التي كان من المتوقع عرضها هذا العام بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي قبل إلغائه بسبب كورونا ستعرض بالمهرجان العام المقبل، و من المقرر أن تأخذ الأفلام التي تم اختيارها رسميا في عام 2020 علامة شرف من المهرجان وذلك في محاولة لتعزيز أوراق اعتماد توزيعها بشكل أفضل و أسهل، و أشار تيري خلال المؤتمر الصحفي إلى أن التنوع كان الهدف الأساسي من هذه الدورة.

يذكر أن القائمين على مهرجان كان السينمائى الدولى لعام 2020 الذى تم إلغاء فعالياته بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، أعلنوا أنه من المقرر إقامة " Marché du Film" الذى عادة يقام على هامش فعاليات المهرجان، حيث تم تحديد الفترة من 22 إلى 26 يونيو لإقامته على الإنترنت وذلك لدعم المهنيين فى صناعة السينما، وهو ما كشفه بيان رسمى من إدارة المهرجان جاء فيه: فى هذه الأوقات الصعبة التى يتعرض لها كوكب الأرض بأكمله، وفى وجهات النظر الهشة التى تتشكل لعالم السينما، أعلنت إدارة المهرجان أنه لا يمكن هجر الميدان فى هذا التوقيت الصعب.