شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيوارت وصديقتها ديلان ماير بمسيرة Black Lives Matter بلوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تتردد النجمة العالمية كريستين ستيوارت في المشاركة بالمسيرات الإحتجاجية المنشرة بجميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية ، على يد أحد رجال الشرطة و الذي ظهر بعدة صور و مقاطع فيديو، وهو يضع ركبته على رقبة فلويد مما تسبب في وفاته .





فقد سجلت عدسات المصورين العديد من اللقطات لكرستين ستيوات البالغة من العمر ( 30 عاما ) خلال تواجدها في مسيرة " Black Lives Matter " بلوس أنجلوس و كان بصحبتها صديقتها ديلان ماير ، و ما لفت الأنظار أن كريستين قررت أن تستبدل إرتداء القناع الطبي بوضع " بندانا " لتخفي جزء كبير من وجهها .

يذكر أن هناك عدد كبير من النجوم والمشاهير حرصوا علي التواجد بالمسيرات الاحتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية مطالبين بالتخلص من العنصرية وتحقيق العدالة ، و من أبرزهم باريس جاكسون و إريانا جراند و ماديسون بير و Machine Gun Kelly و تايلور ذا كريتور و تايجا و هالزي ، و نجم الاوسكار بن افليك و صديقته النجمة آنا دي ارماس ، و غيرهم الكثيرين .

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