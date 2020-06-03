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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد راغب علامة: لست مغنيا ولن أصبح ولا أستطيع مقاومة صوت والدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر خالد راغب علامة فى فيديو جديد يدندن أغنية لوالده، قائلا: "لست مغنيا ولن أصبح مغنيا"، مشددا على أنه لا يستطيع مقاومة أغانى والده الفنان الكبير راغب علامة.
وعلق خالد على الفيديو الذى نشره عبر حسابه الرسمى بتويتر قائلا: "لست مغنّيا، ولن أصبح مغنّيا.. لكنني لا أستطيع أن أقاوم صوت وأغاني والدي.. شو السر اللى فيك يا بابا؟".
خالد راغب علامة
وفى سياق آخر نشر النجم اللبنانى راغب علامة، صورة تجمعه بنجله لؤى، ووصفه بأنه النظام الدعم الخاص به، وأعرب عن شعوره بالفخر تجاه ابنه. وقال علامة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "نظام الدعم الخاص بى، يا حبيب عمري، أنا كتير فخور فيك.. وبعتزّ بكل شي بتعمله".
فيما احتفل الفنان اللبنانى راغب علامة بعيد ميلاد ابنه خالد، برفقة أفراد الأسرة فى حفل عائلى بسيط بالمنزل، جمع حرمه جيهان وأبناءه خالد ولؤى، كما حضره الفنان السورى قيس شيخ نجيب.
ونشر علامة، عبر حسابه على تويتر، صورة من الاحتفال بعيد ميلاد خالد، صحبه بتعليق: "عيد ميلاد سعيد خلودة، قضيت مساء الليلة الماضية مع الناس الذين أحبهم".
وكان النجم راغب علامة هنأ ابنه خالد، بعيد ميلاده، بصورة تجمعهما، نشرها علامة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وعلق عليها راغب علامة قائلا: "حبيب روحى وحياتى خالد علامة، بمثل هاليوم رقص قلبى رقصة فرح حقيقية، وبعدها عم تزيد سعادتى أنا وعم شوفك عم تكبر قدامى وتصير رجل قد المسؤولية، بفتخر فيك وبكل تفاصيلك لأنّك نعمة كبيرة أنعمها الله عليّ.. كل عام وانت الفرحة اللى بيكبَر معها قلبى وبتزيّن عمرى وأوقاتى.. عيد ميلاد سعيد".
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