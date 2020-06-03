شكرا لقرائتكم خبر عن التويتة مفبركة.. الفنان محمد هنيدى ينفى تغريدة منسوبة له تهاجم الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت تغريدة مزيفة للفنان محمد هنيدي تهاجم دولة الكويت، ضجة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حتى نفى الفنان محمد هنيدي ما أشيع حول مهاجمته للكويت، مؤكدا أن التغريدة المتداولة مفبركة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

وقال الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم :"التويتة مفبركة ومش محتاج كل يومين انفي تويتة .. كان ممكن تدخل وتشوف حسابي".

يشار إلى أن الفنان محمد هنيدى طمأن جمهوره من خلال ”الخليج 365”، وقال إنه أجرى عملية قسطرة في القلب وتركيب دعامتين، منذ 10 أيام، لافتاً إلى أنه لم يخبر أحد بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، قائلاً: "مكنتش راضى أقول عشان محدش يتخض.. والحمد لله أنا طبيعى وكويس"، كما شكر الدكتور الذى أجرى له العملية د. حسام الحصرى.

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وعن عدم حضوره جنازة الفنان الراحل حسن حسنى، قال: "عم حسن حسنى ده أبويا ومرضى منعنى من حضور الجنازة، خاصة أن الأطباء منعونى من النزول تماماً".

وعلى صعيد آخر، قرر المخرج شريف عرفة تأجيل البدء فى تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى فى الفترة الحالية، حيث كان مقررا بدء تصوير المشاهد الأولى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب اجراء بطل العمل محمد هنيدى عملية قسطرة فى القلب ومنعه الأطباء من النزول تماماً فى الوقت الحالى، على أن تكون فترة التأجيل شهرا حتى يتعافى هنيدى من مرضه بشكل نهائى.