بأمر الفانز.. هيفاء وهبى الأكثر بحثا على جوجل بين نجمات لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علي الرغم من حالة الهدوء والسكون التى تمر بها البلاد والأوساط الفنية وتوقف الحفلات الغنائية فى ظل الإجراءات الاحترازية لتفشى فيروس كورونا المستجد، إلا أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبى دائما تجدها مثار الأحاديث، وهذه المرة نال اسمها أعلى نسبة على محرك البحث "جوجل" بين النجمات اللبنانيّات، وذلك بعد إطلالاتها المتميزة في عدة جلسات تصوير خضعت لها خلال شهر رمضان الماضى، وتفاعلها مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى. Advertisements وفي سياق متصل، نشر معجبو هيفاء وهبي الرسم البياني الذي يُظهر تصدّر نجمتهم المُفضّلة القائمة، من خلال استخدام "جوجل تريند" ليتبيّن أن مستخدمي جوجل وضعوا هيفاء كأكثر نجمة لبنانية في الطليعة بسبب بحثهم المُستمر عن إسمها خلال الأيام الـ 30 الأخيرة".

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هيفاء وهبي (2)

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