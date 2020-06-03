شكرا لقرائتكم خبر عن بتكسر الملل فى الحجر المنزلى .. أحلام تخضع لجلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت المطربة الإماراتية أحلام كسر حالة السكون التى تتخللت حياتها من خلال الحجر المنزلى بسبب الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا، وظهرت بجلسة تصوير جديدة ومختلفة، كانت فيها أكثر رشاقة، ونشرت هذه الجلسة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأطلت أحلام في الصور، بفستان أنيق باللون الكاشمير ومطرز بمجموعة من النقشات والفصوص الفضية.

Advertisements

يذكر أن أحلام طرحت خلال الفترة الماضية أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم "أنا ما أستغني"، من كلمات منصور البلوي،ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، والثانية بعنوان “أنا مدري عن الناس” من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال.

وكانت أحلام قد احتفلت منذ أيام، بعيد ميلاد ابنها فهد، البالغ من العمر 16 عاما، فى حفل عائلى، متمنية له طول العمر وأن يتبوأ أعلى المناصب فى المستقبل، حيث ظهرت أحلام فى فيدو وهى تدعو لنجلها فهد، أن يطول الله فى عمره وأن يحفظه لها ولوالده وأخواته، وأن تراه فى أعلى المناصب.