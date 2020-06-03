شكرا لقرائتكم خبر عن السقا والمصرى ومالك والرداد يناهضون "العنصرية" عبر السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامن مجموعة من الفنانين، والنجوم مع الحملات العالمية التى انطلقت دفاعا عن أصحاب البشرة السمرة، والتمييز ضدهم، الأمر الذى ترتب عليه احتجاجات فى بعض الولايات الأمريكية، وبعد مقتل الشاب الأمريكى الأسمر جورج فلويد، حيث قام الملايين من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، بوضع صور سوداء عبر حساباتهم على "انستجرام"، تعاطفا مع كل من يتعرض للعنصرية.



السقا على انستجرام

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النجم أحمد السقا شارك فى هذه الحملة، حيث نشر صورة سوداء، وعلق عليها، لا للعنصرية"، بينما قام ماجد المصرى بنفس الأمر معلقا، Blaclivesmatter، وهو الهاشتاج الذى انتشر خلال الساعات الماضية بشكل مكثف، وأيضا حسن الرداد قام بنفس الأمر وعلق على الصورة قائلا، " One love, one heart"

وكانت النجمة يسرا قد نشرت صورة فى نفس السياق وعلقت عليها، "لقد خلقنا الله بدون تفضيلات. في خلقه لم يكن هناك مكان للعنصرية ولا يهم لون بشرتنا.. المساواة هي روح الحرية، فى الواقع لا توجد حرية بدونها.. "فرانسيس رايت"، متابعة، "ضد العنصرية تجاه اي روح من خلق الله"