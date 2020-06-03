شكرا لقرائتكم خبر عن Sonic the Hedgehog.. تميمة حظ جيم كارى الجديدة بعد الإقدام على الجزء الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن حالة النجاح الذى حققها جيم كاري من خلال بطولته لفيلم Sonic the Hedgehog الذى عرض في دور العرض للمرة الأولي بداية هذا العام، وحقق إيرادات كبيرة سيستمر حيث بات الفيلم بمثابة تميمة حظ للنجم الشهيرة وذلك بعد فترة من الغياب، حيث كشف موقع micky أن القائمين علي الفيلم باتوا يضعون اللمسات النهائية حالياً من أجل وضع اللمسات على المحاور الرئيسية في الجزء الثاني من الفيلم.





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وذلك بعدما تمكن الفيلم من تحقيق إيرادات بلغت 306 مليون دولار في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك ، أصبح الفيلم الثاني ربحًا لعام 2020، .. وهو ما شجع شركة باراماونت بيكتشرز الإعلان عن تكملة Sonic the Hedgehog خلال جزء ثاني بنفس أبطال وفريق الجزء الأول، دون الكشف عن موعد عرضه بعد.

جدير بالذكر أن كل النجاح على مستوي الإيرادات الذى حققه الفيلم جاء رغم عدم طرحه في الصين، حيث الغي صناع الفيلم فكرة جولة الفيلم هناك بسبب تفشي فيروس كورونا، وبالتالي فإن الإيرادات الذى حققها العمل اعتبرتها الشركة المنتجة مميزة للغاية.