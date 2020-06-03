شكرا لقرائتكم خبر عن "مش عاجبها شكل عيالها" شاهد كيم كاردشيان تعدل صور أطفالها بـ "الفوتوشوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان تسعي دائما لإظهار كل ما يحيطها بشكل مميز حتي إذا لم يكن الأمر كذلك في الحقيقة، فمن المعروف أن كيم البالغة من العمر ( 39 عام ) أنها عاشقة لتعديل الصور من خلال برنامج " فوتوشوب " و هو ما أثار الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية .



كيم تعدل صورة ابنتها

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وحسب موقع " ذا سن " ، واجهت كيم كاردشيان البالغة من العمر ( 39 عام ) إنتقادات عديدة بسبب تعديلها لصورة ابنتها نورث ويست و هو ما اظهر نورث البالغة من العمر ( 6 سنوات ) أكثر نحافة ، و بتعديل كيم صور انبتها بـ " الفوتوشوب " كأن النجمة الشهيرة تبحث عن الكمال و ترفض الواقع ، كما تقوم عادة بتعديل باقي صور ابنائها .

يذكر أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان فقد حرصت على الإنضمام للإحتجاجات ضد العنصرية، حيث تنتشر الإحتجاجات بطرق عديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، بسبب مقتل جورج فلويد من أصول أفريقية على يد الشرطة في مدينة مينابوليس منذ أيام ، و أكدت كيم عبر " تويتر " أنه لسنوات ، مع كل جريمة قتل مروعة لرجل من ذوات البشرة السمراء أو امرأة أو طفل بريء ، احاول دائما العثور على الكلمات المناسبة للتعبير عن غضبي " .