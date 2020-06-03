بعد 45 عامًا.. ماجدة الرومي تتصدر الغلاف لأول مرة على "Vogue"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ظهرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، على غلاف عدد شهر يونيو من مجلة" Vogue" النسخة العربية.

ونوهت المجلة، في عددها أن هذه هي المرة الآولى التي تظهر بها النجمة على غلاف مجلة طيلة مسيرتها الفنية التي امتدت لأكثر من 45 عامًا.

وخضعت "ماجدة"، لجلسة تصوير لصالح "فوج"، وظهرت على غلاف المجلة تحت عنوان: "رسالة حب إلى لبنان".

وتستعد ماجدة الرومي لطرح أحدث أغانيها "غنوا بكل لغات"، وهي من تأليف ماجدة الرومي، ألحان وتوزيع الموسيقى ميشال فاضل، تسجيل استوديو رالف سليمان، ميكس وماسترينج إدوارد مونيير، تحت إشراف شقيقها ومدير أعمالها، عوض الرومى.