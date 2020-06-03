بعد إصابتهما بكورونا.. كارمن سليمان توجه رسالة لنهال نبيل ووالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

وجهت الفنانة كارمن سليمان، رسالة للفنانة نهال نبيل ووالدتها، بعد إصابتهما بوباء كورونا، وطالبت الجمهور بالدعاء لهما.

ونشرت كارمن، صورة لنهال، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "‏ربنا يشفيكي يا حبيبتي إنتي وطنط، ويبعد عنكم كل حاجة وحشة.. يلا قوموا بالسلامة إن شاء الله.. ادعوا لنهال نبيل يا جماعة لو سمحتوا".

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وكانت نهال نبيل، قد أعلنت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إصابتها ووالدتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها تخضع حاليا للعزل المنزلي.

وقالت نهال: "تأكدنا بعد إجراء المسح بايجابية النتيجة، والإصابة بالكورونا، ونخضع حاليا للعزل المنزلي والالتزام بالعلاج".

نهال نبيل قامت بإخراج كليب "شامخ" للفنانة أصالة، إلى جانب طرحها ألبوم بعنوان "مفاجأة".