أحمد مجدي يوجه نصائح لمتابعيه للوقاية من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -رودينا خيري:

نصح الفنان أحمد مجدي، متابعيه بضرورة الاهتمام بالطعام الصحي، وممارسة الرياضة، والنوم الجيد، في ظل أزمة كورونا التي نعيشها الاَن.

وكتب "مجدي" عبر حسابه قائلاً: الفترة اللي إحنا عايشينها دلوقتي فترة صعبة ومحتاجة مننا حرص شديد في تصرفاتنا وأكلنا وصحتنا العامة"

وأضاف قائلاً: " عشان كده خلَوا بالكوا على أكلكوا وصحتكوا.. بدلوا الأكل الغير صحي بخضار وفاكهة كتير، العبوا رياضة ساعة في اليوم حتى لو حركات بسيطة، ناموا عدد ساعات كفاية.

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وتابع: " الفترة اللي جاية أنا هشارككوا يومي, بعمل إية، باكل إيه، بلعب رياضة في البيت إزاي.. خلوا بالكوا على نفسكوا عشان نعدى الأزمة دي من غير خسائر".

يذكر أن آخر أعمال أحمد مجدي مسلسل فرصة تانية الذي عرض في رمضان الماضي، المسلسل من إنتاج شركة «سينرجي»، ومن إخراج مرقس عادل، وتأليف مصطفى جمال هاشم، والمعالجة الدرامية لمحمد سيد بشير، وقام بدور البطولة فيه الفنان أحمد مجدي، وأيتن عامر وهبة مجدي ودياب ونهال عنبر ومحمود البزاوي، ودارت أحداثه حول قصة حب جمعت بين «ملك»، و«زياد» الذي جسد دوره أحمد مجدي.