"لخلق الفتنة".. نادين نسيب نجيم تنفي هجومها على الفنانات السوريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

نفت الفنانة نادين نسيب نجيم، صحة تصريح نسب إليها بأن وجودها على الساحة الفنية قلل من طلب الممثلات السوريات ومشاركتهن في المسلسلات وخاصة سلاف معمار وكاريس بشار.

وكتبت نادين، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "لا صحة لهذا الكلام.. ولم أصرح بتاتاً بهذا الكلام.. وسوف أقاضي من نشر هذا الخبر الكاذب عن لساني لخلق الفتن.. وأطلب من هذه الصفحات بسحب هذا المنشور الكاذب فوراً وشكراً ".

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، تداولت تصريحًا منسوبا لنادين، وهو: "نادين نسيب نجيم.. لا فضل لأي ممثل سوري عليا.. كفوا عن السخافات.. هناك دائما هجوم عليا من قبل الممثلات السوريات، لأن وجودي على الساحة الفنية قلل من طلبهم للمشاركة في المسلسلات، وخاصة سلاف معمار وكاريس بشار".

يذكر أن، نادين نسيب نجيم، تنتظر عرض مسلسلها الدرامي الجديد "٢٠٢٠"، بعد خروجه من السباق الرمضاني.