التصويت قائم .."بـ 100 وش" أفضل مسلسل كوميدي في استفتاء الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حل مسلسل "بـ 100 وش"، الأول في قائمة أفضل مسلسل كوميدي في دراما رمضان 2020، وذلك في الاستفتاء الذي يجريه موقع الخليج 365، حتى اليوم الأربعاء 3 يونيو.
ويأتي مسلسل "بـ 100 وش" في المركز الأول بنسبة 38%، يليه في المركز الثاني مسلسل "اللعبة" بنسبة 27%، وفي المركز الثالث يأتي مسلسل "رجالة البيت" بنسبة 19%.
ويستمر التصويت حتى 5 يونيو، ويمكنكم المشاركة في نتيجة استفتاء الخليج 365، واختيار مخرجكم المفضل من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا..
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