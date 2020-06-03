محمد هنيدي يرد على تويتة مفبركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قام أحد متابعي الفنان محمد هنيدي، بسبه عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بسبب "تغريدة" مفبركة.

وتداول البعض تغريدة لأحد الكويتيين، الذين يتحدثون عن مصر بشكل سيء، ليرد حساب منسوب لهنيدي، بطريقة تغضب الشعب الكويتي.

فيما قام أحد الكويتيين بسب هنيدي، مستنكرا التغريدة، وعبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، كتب هنيدي: "التويتة مفبركة ومش محتاج كل يومين أنفي تويتة، كان ممكن تدخل وتشوف حسابي".

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يأتي هذا في أعقاب فيديوهات انتشرت لنشطاء كويتيين، قاموا فيها بسب الجالية المصرية بالكويت.

ويستعد الفنان محمد هنيدي، لتصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"، ولكن تم تأجيله لعدة أسباب منها الظروف التي تمر بها البلاد حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وخضوعه لعملية قسطرة وتركيب دعامتين بالقلب منذ أيام.