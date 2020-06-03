بيومي فؤاد يتساوى مع حمدي الميرغني في استفتاء الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استطاع الفنان بيومي فؤاد، أن يواصل تقدمه في استفتاء موقع الخليج 365 لاختيار أفضل ممثل كوميدي، في موسم دراما رمضان هذا العام، وذلك حتى اليوم الأربعاء 3 يونيو.

ويأتي حمدي الميرغني وبيومي فؤاد، في المركز الأول بنسبة 35% لكل واحد منهم، بينما يأتي الفنان أحمد فهمي في المركز الثاني بنسبة 18%.

ويستمر التصويت حتى 5 يونيو، ويمكنكم المشاركة في نتيجة استفتاء الخليج 365، واختيار مخرجكم المفضل من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا..