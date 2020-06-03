التصويت مستمر.. محمد سامي يواصل تفوقه كأفضل مخرج في استفتاء الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
واصل المخرج محمد سامي، تفوقه في الاستفتاء الذي يجريه موقع الخليج 365، حتى اليوم الأربعاء 3 يونيو.
وحصل "سامي" على نسبة 10% من الأصوات عن مسلسل "البرنس"، ويأتي في المركز الثاني المخرج بيتر ميمي بنسبة 38% عن مسلسل "الاختيار"، بينما يأتي المخرج ياسر سامي في المركز الثالث بنسبة 16%، عن مسلسل "النهاية".
ويستمر التصويت حتى 5 يونيو، ويمكنكم المشاركة في نتيجة استفتاء
الخليج 365، واختيار مخرجكم المفضل من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا..
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