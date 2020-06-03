حمادة هلال لـ(الخليج 365): "جمالها جمعني بمنة عرفه بعد 13 عامًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عبر المطرب حمادة عن سعادته بردود الأفعال ونسبة المشاهدة العالية للفيديو كليب الجديد الخاص به الذي طرحه على اليوتيوب بعنوان "جمالها" بمشاركة الفنانة منة عرفة.

قائلاً: "أحمد الله على ردود الأفعال الجميلة، لم أكن أتوقع تلك النسب العالية من المشاهدات إلى هذا الحد، فقد طرحتها مسبقًا على هيئة أوديو منذ 8 أشهر على الإنترنت ثم أحببت أن أقدمها مرة أخرى على هيئة فيديو كليب بمشاركة منة عرفة؛ ليحمل مذاقًا مختلفًا وجديدًا".

وعن مشاركة منة عرفة في الكليب قال: "أنا ومنة عرفة أصدقاء منذ نجاحنا بكليب (الفار السندق) عام 2007 وكانت طفلة حينذاك فأحببت أن تشارك معي مرة أخرى بالكليب وقد أصبحت آنسة، وطلبت منها المشاركة، ورحبت كثيرًا والتقينا مجددًا بعد 13 عامًا، وأتمنى أن نتشارك سويًا في أعمال سينمائية وتليفزيونية مقبلة".

وعن سر إقبال الجماهير على الكليب من وجهة نظره قال: "هذه الأيام في ظل الظروف الحالية لا أستطع الجزم بما يتفق عليه ذوق الناس، لكنهم مهما كانوا يعانون من مود سيئ، فإن العمل المختلف الذي يحمل الجديد والجميل يفرق معهم بالطبع".