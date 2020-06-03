صور.. تشييع جثمان والد محمد نور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وسط غياب نجوم الفن، شيع الفنان محمد نور جثمان والده، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، إذ تم تشييع الجثمان من إحدى المستشفيات بالتجمع الخامس.

وظهر المعزيين يرتدون كمامات، وسط إجراءات احترازية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، كما ظهر "نور" وهو يرتدي الكمامة.

ورحل عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، نور الحفناوي والد نجم فريق واما محمد نور، بعد صراع مع المرض، وحرص عدد من نجوم الفن على نعيه عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.