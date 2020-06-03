تراند اليوم : ظهر عاريا.. انتقادات لاذعة لأصالة وابنها بسبب ما فعلاه على الشاطئ

تستعد الفنانة السورية أصالة نصري في الأيام القليلة المقبلة لتسجيل ألبوم سيحمل الطابع الخليجي بعدما استقرت على تقديم أغنية "سينغل" خليجية خلال الفترة المقبلة قبل طرح الألبوم.

ووفق المعلومات فإن أصالة تعيش حاليًا في إجازة برفقة أولادها في الجونة وهي منتجع سياحي يقع بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر قبل العودة مجددا إلى القاهرة لاستئناف نشاطها الغنائي.

وحرص خالد الذهبي نجل أصالة على مشاركة الجمهور بمقطع فيديو خلال الرحلة البحرية بصحبتها، حيث عبر عن حبه لها والعلاقة القوية التي تربطهما، والذي دائم التغزل بوالدته.

وقام خالد الذهبي باحتضان والدته وتقبيلها، متغزلا بها، ومشيرًا في الوقت ذاته بأن الكثير من متابعيه يظنون أنها زوجته أو صديقته أو أخته.