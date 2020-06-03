نوال الزغبي: هذا رأيي بحفلات "الأونلاين" ونادين نجيم ليست الممثلة الأجمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:45 مساءً - أعلنت النجمة اللبنانية نوال الزغبي موقفها من الحفلات "الأونلاين" التي قام بها عدد من نجوم ونجمات العالم العربي في فترة الحجر المنزلي التي سببتها أزمة "كورونا" وقالت: "كي أقوم بحفلة أونلاين يجب أن أقوم بشيء يشبهني غير الذي رأيناه من باقي النجوم"، مشيرة خلال حلولها ضيفة في برنامج "ضحك ولعب وجد" مع الزميل محمد قيس عبر قناة "MTV" اللبنانية، إلى أن "هناك حفلات عادية وحفلات جميلة".

وتابعت رداً على سؤال، أنها لم تتابع نانسي عجرم أو نجوى كرم ، انما رأت بعض اللقطات عبر "السوشيال ميديا"، مؤكدة ان "كل واحدة منهنّ كان لها طريقتها، فـ نانسي كانت حفلتها شبابية وأحببت طريقة غنائها، أما نجوى فهذا ستايلها وكان هناك إبهار في حفلها".

وشدّدت نوال أنه في حال أرادت احياء حفل "أونلاين" تفضل أن لا يكون شبيهاً بأي حفل، ورشحت نوال أن تقوم بحفل أونلاين يجمعها بالفنان اللبناني رامي عياش، وهكذا تكون قد قدمت فكرة جديدة".



من جهة ثانية، أكدّت نوال أنها "كانت بحاجة الى استراحة من العمل بعد الحظر الذي فرضته جائحة "كورونا" على العالم وألزمت الجميع على البقاء في المنزل".

نوال الزغبي



وكشفت نوال انها تقوم بحياكة الصوف في هذه الفترة، وقامت بذلك مباشرة على الشاشة، مؤكدة أن هذه الهواية هي نوع من التأمل بالنسبة لها، كما قالت أنها تقوم بصنع الثياب لكلابها بنفسها".

وانتقدت نوال الفنانات اللواتي يتواجدن على تطبيق "تيك توك" قائلة: "لم أحب هذا التطبيق، وأنا ضدّ الفنانات اللواتي يظهرن عليه، لأنه يقلّل من قيمتهن، و"التيك التوك" هو لفئة العشر سنوات وأقل".

وأضافت: "لن أنضم اليه، وفي حال تمّ عرض مبلغ مليون دولار لأنخرط به، ساعتئذ أنظر بالموضوع".

وتحدثت نوال أن "كل شيء تقوم به تمارسه بحب، والحب موجود دائماً في حياتها، لكن لا زواج قريب"، مشيرة إلى أن "تجربة الزواج كانت فاشلة، وفي حال أردت أن آخذ هذا القرار مرة جديدة أخاف أن أفشل ، وأنا أضمن نفسي ولكن لا أضمن الشريك الآخر".

وفاجأ النجم اللبناني وائل كفوري نوال باتصال خلال عرض الحلقة اذ أكدّ على الصداقة القوية التي تربطه بها، مشيرا الى انه "أراد أن يقوم بمداخلة كوائل الصديق والأخ لنوال الذي يحبها ويعتز بصداقتها".

كما تمنى وائل أن "تمر هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم جراء فيروس كورونا على خير وتعود الألفة والمحبة بين الجميع".

نوال من جهتها، قالت أن "وائل حالة استثنائية وهو كامل متكامل بالشكل والمضمون وليس فقط كفنان".

وأضافت: "محبتي لوائل ليست حب المرأة للرجل وأهديه أغنية"يا جدع".

وعن التغير الذي حصل معها من ألبوم "الليالي" وصولاً إلى ألبوم "كدة باي" قالت نوال: "صوتي أصبح أكثر نضوجاً، وبات لديّ خبرة أكثر، وبُت أدري ماذا يليق بي وأعلم كيف أستعمل احساسي".

نوال الزغبي ومحمد قيس



ودعت نوال الشعب اللبناني إلى استكمال الثورة التي كانت قد بدأت قبل أزمة "كورونا"، واستشهدت نوال بمثل "الضرب بالميت حرام" الذي اعتبرته ينطبق على الشعب اللبناني. كما غنت نوال "بحبك يا لبنان" للسيدة فيروز .

وفي فقرة صديق أو لا اعتبرت نوال أن "هيفاء وهبي لا صديقة ولاعدوة وأحبها كثيراً، فهي امرأة جميلة وأحب الموسيقى التي تقدمها".

وساندت نوال هيفاء في أزمتها المالية مع مدير أعمالها السابق محمد الوزيري قائلة: "أتعاطف مع المرأة ضد الرجل وأنا مع هيفاء والله ينصرها في حال كانت على حق أم لا"..

وعن أصالة قالت: "لا صديقة ولا عدوة وهي فنانة كبيرة وصوتها فظيع، وتناولنا التبولة معا من قبل، وأصالة كانت أقوى بطلاقها مني، فأنا ابتعدت عن الساحة الفنية وهي لا".

فارس كرم: "اتصلت به منذ أسبوع وباركت له على زواجه، وسعدت لأنه سيقوم بتأسيس عائلة، وهو يستاهل كل الخير".

نادين نسيب نجيم: "لا صديقة ولا عدوة ولم أتابعها على "تيك توك"، وبعض الأحيان أتابع مسلسلاتها وهي ممثلة مجتهدة وجمالها ساعدها، انما ليست الأجمل بين الممثلات بل من الأجمل، وهناك سيرين عبد النور جميلة أيضا".

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نوال الزغبي



وتابعت: " أرى ماغي بو غصن "قمر" وممثلة ولا علاقة للقرابة بيني وبينها وانا أراها ممثلة بارعة في كل الأدوار".

ايلي العليا: "صديق وأخ وبموت فيه وعشرة عمر وهو شخص لذيذ، خلال السفر على الطائرة".

فضل شاكر: "وفية مع أصدقائي وفضل من أجمل الأصوات العربية واحساسه "خرافي" ولا أشعر أن فضل ممكن أن يؤذي أحدا وانشالله يعود للحياة" وتابعت: "فضل انظلم بمكان ما وظلم نفسه وكل شخص تواجهه ضيقة في حياته، على أمل أن ينتهي منها".

رامي عياش: "صديق ولذيذ وقلب أبيض مثل الثلج وأحب صوته ونستشير بعضما البعض في الأغنيات".

كما شهدت الحلقة مداخلة من الفنان زياد برجي الذي كشف عن تعاونه مع نوال من خلال أغنية اعتبرتها نوال أنها ستكون قوية وهي مغرمة بها.

يذكر أن نوال افتتحت الحلقة بأغان لها من مرحلة التسعينات فغنت "حبيت يا ليل" ولا"بهمني" ، كما غنت "اكذب عليك" لـ وردة الجزائرية و"الأطلال" لـ أم كلثوم، اضافة الى قيامها بغنائها "الليالي" لـ نهاد فتوح" و"لك شوقة عندنا" للراحلة منى مرعشلي.

كذلك غنت نوال "القوية" وأغنية "اتحاربت" تتر مسلسل "سلطانة المعز" للممثلة المصرية غادة عبد الرازق.

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