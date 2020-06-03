قال الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، إن المسرح تعرض لأكبر الخسائر خلال إغلاقة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن السبب وراء ذلك عدم تحقيق التواصل المباشر بين الجمهور والعرض المسرحي.
وأكد "شاكر" في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفـد" أنه لا يمكنتقديم العروض المسرحية عبر التلفاز، لذلك كورونا أثر بشكل كبير على فكرة أن المسرح مكان يتواصل الجمهور معه مباشرة".
وعن عودة المسرح بتخفيض عدد الجمهور قال: "بالطبع أشجع جدًا ذلك نظرًالأن المسرح مهم جدًا للشعوب ولا يوجد ما يمنع من حدوث تباعد اجتماعي داخل المسرح، وأشار إلى أن رواد المسرح عادة يكون لديهم قدر كبير من الثقافة مما يسهل استيعابهم ذلك".
وتابع: "أن تطيبق التباعد الاجتماعي داخل المسرح لابد من التنظيم من مديري المسارح حتى يستطيعوا تحقيق الإجراءات الاحترازية بنجاح وثقافة طبية عالية".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد شاكرعبد اللطيف لـ"الـوفـد": المسرح تعرض لأكبر الخسائر خلال أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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