إيمي سلطان تنصح بالرقص الشرقي أثناء الحجر الصحي

وجهت الفنانة الاستعراضية إيمي سلطان رسالة إلى جمهروها وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وأشارت إيمي سلطان إلى أهمية ممارسة الرقص الشرقي أثناء الحجر الصحي، قائلة: Advertisements في الفترة دي لازم كلنا نفعد في البيت وده معناه مفيش الجيم وهنتخن من القعدة .. تعرفي أن الرقص الشرقي بيحرق من 300 لـ 450 سعر حراري وهو تاني أهم في الفترة دي لازم كلنا نفعد في البيت وده معناه مفيش الجيم وهنتخن من القعدة .. تعرفي أن الرقص الشرقي بيحرق من 300 لـ 450 سعر حراري وهو تاني أهم رياضة بعد المشي .. كده ملكيش حجة .. شغلي الأغنية اللي بتحبيها و أرقصي في البيت وحافظي على رشاقتك. يذكر أن الفنانة الاستعراضية إيمي سلطان طرحت مؤخرًا كليب للاستعراض الرقص الشرقي على أنغام أغنية ألف ليلة و ليلة للنجمة الكبيرة أم كلثوم، وهي من كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان بليغ حمدي.

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