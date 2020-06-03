إيمي سلطان تنصح بالرقص الشرقي أثناء الحجر الصحي

وجهت الفنانة الاستعراضية إيمي سلطان رسالة إلى جمهروها وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وأشارت إيمي سلطان إلى أهمية ممارسة الرقص الشرقي أثناء الحجر الصحي، قائلة:
يذكر أن الفنانة الاستعراضية إيمي سلطان طرحت مؤخرًا كليب للاستعراض الرقص الشرقي على أنغام أغنية ألف ليلة و ليلة للنجمة الكبيرة أم كلثوم، وهي من كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان بليغ حمدي.
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