فيديو .. حميد الشاعري يطرح برومو من غير حاجب

طرح الفنان الكبير حميد الشاعري برومو، أحدث أغنياته والتي تحمل اسم من غير حاجب، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأغنية من غير حاجب من كلمات وألحان وتوزيع حميد الشاعري، ومن المقرر طرحهاخلال الأيام القليلة المقبلة، وهي من الألبوم الجديد والمقرر طرحه قريبًا.
يذكر أن الفنان الكبير حميد الشاعري طرح سابقًا كليب بعنوان روح السمارة، وهو من إخراج ياسر سامي، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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