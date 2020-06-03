قال الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، ان المسرح مثل جميع قطاعات الدولة المعطلة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد ، لافتا الي ان المسرح يعتمد على وجود جمهور.
وأكد "عبدالغفور" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" ان هناك قطاعاتبدأت تمارس عملها بتخفيض الموظفين ولكن المسرح لايحتمل ذلك، وأضاف ان المسرح يعتمد على وجود الجمهور فهناك أعمال مسرحية عندما يكون بها عدد قليل من الجمهور يؤدي ذلك الي كوارس ولايمكن ان يتم إعادة المسرح بعدد قليل من الجمهور لخطورة ذلك.
وتابع :" المسرح هام جدا في حياة الشعوب وعندما يتم ايقافه يتم افتقاد جانب هام لوعي المتلقي، كما أن جميع القطاعات المتعاملة في المسرح متعطله والفنان عندما يتعطل يفسد لانه يحتاج الي إبداع بشكل دائم".
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف عبد الغفور لـ "الـوفـد": إعادة المسرح بتخفيض الجمهور بها العديد من المخاطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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