نشر الفنان مصطفى خاطر مقطع فيديو له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، حيث يظهر فيه وهو يقلم أظافر قطته.
علق خاطر على الفيديو أن القطة لا تسمح لأي شخص غيره بتقليم أظافرها أو الأقتراب لهذا الحد وقال " لو حد تاني غيري كان زمانهاقطعت وشه ".
حصل الفيديو على عدد كبير من المشاهدات وصل لأكثر من 50 ألف مشاهدة والعديد من التعليقات الإيجابية
يذكر أن مصطفى خاطر خاض الموسم الرمضاني السابق بمسلسل " عمر ودياب " بالاشتراك مع على ربيع، وتدور أحداثه حول تعرض عمر لإصابة يبتعد على إثرها عن ملاعب كرة السلة، ويتعرض دياب للصعق فيبتعد عن عمله في الكهرباء، لتبدأ رحلتهما معًا في البحث عن عمل وكان أول شيء شراء تاكسي بالتقسيط، ومن هنا يتورطا في الديون ويصبح لزاما عليهما تسديدها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى خاطر يقضي أوقات الحظر في تقليم أظافر قطته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.