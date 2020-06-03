مصطفى خاطر يقضي أوقات الحظر في تقليم أظافر قطته

نشر الفنان مصطفى خاطر مقطع فيديو له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، حيث يظهر فيه وهو يقلم أظافر قطته.

علق خاطر على الفيديو أن القطة لا تسمح لأي شخص غيره بتقليم أظافرها أو الأقتراب لهذا الحد وقال " لو حد تاني غيري كان زمانها

قطعت وشه ".

حصل الفيديو على عدد كبير من المشاهدات وصل لأكثر من 50 ألف مشاهدة والعديد من التعليقات الإيجابية

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يذكر أن مصطفى خاطر خاض الموسم الرمضاني السابق بمسلسل " عمر ودياب " بالاشتراك مع على ربيع، وتدور أحداثه حول تعرض عمر لإصابة يبتعد على إثرها عن ملاعب كرة السلة، ويتعرض دياب للصعق فيبتعد عن عمله في الكهرباء، لتبدأ رحلتهما معًا في البحث عن عمل وكان أول شيء شراء تاكسي بالتقسيط، ومن هنا يتورطا في الديون ويصبح لزاما عليهما تسديدها.