كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وغرّدت عبر “تويتر”، “مش عم إفهم إصرار الجامعة اللبنانية على الإمتحانات داخل الجامعة وجمع الطلاب من مختلف المناطق بهالظروف”. وتابعت: “ليش الجامعات الخاصة اكتفت بالتقديم أونلاين وهن لأ؟! منعرف شو يعني تعجق الجامعة اللبنانية بطلابها، أعداد كبيرة مش مزحة. وصلني كتير رسائل من طلاب لوصّل صوتن، بتمنى يوصل”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر كارمن لبّس للجامعة اللبنانية: “ليش الإمتحان ما بيكون أونلاين؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.