حسن الرداد يتلقى رسالة استغاثة من متابع يستحلفه بحياة زوجته

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:18 مساءً - مشاركة

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ورد حسن الرداد على هذا التعليق وقال له إنه سعيد لأنه قرأ رسالته وتمنى له الشفاء.

من ناحية أخرى نفى الفنان حسن الرداد وجود أي حساب له عبر تطبيق “تيك توك”.

ونشر الرداد عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” صورة لحساب الشخص الذي انتحل شخصيته وصوره، مؤكداً أنه غير مسؤول عما يكتبه هذا الشخص المنتحل لشخصيته.

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وعلق قائلاً: “الأكونت ده مزيف وأنا ماعنديش أكونت على تيك توك، وغير مسئول عما يكتبه هذا الشخص المنتحل”.

يشار إلى أن حسن الرداد شارك في رمضان 2020 بمسلسل “شاهد عيان”، حيث شاركه في البطولة كل من بسمة وهنا شيحة، ومحمد لطفي، تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، إنتاج ممدوح شاهين.

ويحكي المسلسل عن ضابط شرطة يتم إبلاغه بوفاة زوجته في حادث سير، إلا ان يكتشف أنها مازالت على قيد الحياة فيبدأ رحلة البحثعنها ويدخل في صراعات مع إحدى العصابات لكي يسترد زوجته مرة أخرى.