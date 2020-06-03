العشرات من سائقي الحافلات في لندن لقوا حتفهم بسبب “بصقة”

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وقالت سلطات النقل في لندن أن 43 من العاملين في القطاع لقوا حتفهم بسبب الإصابة بمرض كوفيد 19 الذى يسببه الفيروس، كما توفي عدد من سائقي سيارات الأجرة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن التقارير كشفت تعرض 60 منهم للبصق منذ بدء الإغلاق. وتصنف هذه الجريمة على أنها اعتداء شائع.

وأدخلت الشركة المنظمة للنقل في لندن شاشات مغلقة في جميع الحافلات للمساعدة في حماية السائقين. وتم تقديم بعض من مرتكبي هذه الجريمة إلى المحاكمة.

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وتم سجن رجل يبلغ من العمر 23 عاما لمدة 10 أشهر بسبب البصق على سائق حافلة.

و أدانت الشركة المنظمة للنقل فى لندن هذه الزيادة في حوادث البصق على سائقي الحافلات و قالت “إننا ندين جميع أشكال العنف وسوء المعاملة، ونعمل عن كثب مع الشرطة لردع المخالفين والضغط من أجل فرض عقوبات أقوى”.

وستكون هناك قيود قريبا على عدد ركاب الحافلات حيث سيسمح فقط بـ 20 راكب موزعين على الطابقين وما بين ستة و10 ركاب فى الطابق الواحد.