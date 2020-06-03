فن ومشاهير

تراند اليوم : كارول سماحة تستعد لإطلاق اغنية جديدة

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مصطفى العيسوى 0 تبليغ

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نجمة الأغنية العربية كارول سماحة صاحبة الصوت الذهبى والموهبة الشاملة في الغناء والتمثيل تستعد حاليا للتعاون ولأول مرة مع شركة لايف ستايلز ستوديوز حيث تعاقدت مع الشركة على انتاج عمل غنائى كبير يتم تنفيذه بمستوى عالمي من حيث الصوت والاخراج والمونتاج والمؤثرات الصوتية.
والجديد بالذكر أن نجمة الأغنية العربية كارول سماحة تقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة لتصوير الأغنية التى من المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن سلسلة الأعمال الفنية المتميزة التي تستعد شركة لايف ستايلز ستوديوز لإصدارها لمجموعة من نجوم ونجمات الاغنية العربية.

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